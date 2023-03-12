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Общество

Станислав Суслов — о форсайт-сессии в Печорах: Это место встречи двух стран

Руководитель аппарата правительства Псковской области Станислав Суслов отметил современность формата форсайт-сессии «Курган Дружбы», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Форсайт-сессия — это классный современный онлайн-формат, где дети из Псковской области и дети из Витебской области могут пообщаться о проблематике и предметах новых форм патриотического воспитания, а также о деятельности в рамках торжества памятной даты «Курган Дружбы», — сказал он.

Станислав Суслов подчеркнул, что ему понравился такой формат и площадка проведения форсайт-сессии. «Самое главное, что ребята, которые сюда приехали, максимально вовлечены, они предлагают новые идеи. Это действительно те результаты, которые можно внедрять уже на практики и переходить к реальным делам», — отметил он.

«Эта площадка, где встречаются две страны, где встречаются разные поколения, где традиционные, уже признанные всеми форматы встречаются с новыми форматами, интегрируются друг с другом и получается нечто уникальное, соответствующее запросам времени. Таким образом, наше мероприятие «Курбан Дружбы» будет и сохранять традиции, и обогащаться новыми форматами для нового поколения, для наших детей. Это очень здорово!» — добавил Станислав Суслов.

Он также пожелал участникам форсайт-сессии быть такими же открытыми и честными и «говорить всё то, что они думают, и предлагать свои идеи, как они это делают сейчас». «Это здорово и дорогого стоит», — заключил он.

Целью форсайт-сессии является создание площадки для детей в возрасте от 14 до 17 лет из числа лидеров патриотических объединений, участников поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, которая даёт возможность путём обсуждения выявить проблемы изучения и популяризации истории партизанского движения во время Великой Отечественной войны, отечественного воинского искусства, а также создать условия для выявления одарённой молодёжи и формирования кадрового потенциала для исследовательской и творческой деятельности.

Напомним, что 10 марта в Печорах открылась форсайт-сессия в рамках подготовки военно-патриотического лагеря «Курган дружбы».

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