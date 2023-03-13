О строительстве парка у реки Милевки рассказал Борис Елкин

08:33, 13 марта 2023, ПАИ

О строительстве парка у реки Милевки в Пскове рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Совместно с жителями решали, каким он должен быть: в центре посадим ель, которая в зимнее время будет центром новогодней локации; для тех, кто любит тихий отдых, обустроим террасу для кормления уток и зону для прогулок», — рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что мамы с детьми смогут провести время на качелях, а сквер дополнят площадки для занятия спортом и игр.

«Романтическую и уютную атмосферу создадут парковые светильники и скамейки. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», — отметил глава города.

Ранее сообщалось, что парк у реки Милевки в Пскове обустроят до сентября 2023 года.