Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Двухкомнатная квартира сгорела в Пушкиногорском районе

Три пожара произошло в Псковской области за двое суток, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 12 марта в 17:07 в пушкиногорском селе Велье на улице Красногородской сгорел жилой дом. Причины произошедшего устанавливаются.

В тот же день в 17:48 в деревне Блажи Пушкиногорского района в двухэтажном многоквартирном жилом доме сгорела двухкомнатная квартира. Причина выясняется.

Сегодня, 13 марта, в 4:19 в дновской деревне Белая на улице Центральной сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2023

Мужчину в чёрном разыскивают в Псковском районе
13 марта 2023

Житель Воркуты отправился вместо Пскова в СИЗО за стрельбу по «пришельцам»
11 марта 2023

Пропавших рыбаков из Ленинградской области нашли гдовские спасатели
11 марта 2023

Рейсовый автобус и Lada столкнулись в центре Пскова

11 марта 2023

Три человека госпитализированы в результате лобового столкновения в Гдовском районе
10 марта 2023

Псковичку обвиняют в убийстве семилетней давности
10 марта 2023

Два подростка пропали в Пскове
10 марта 2023

Двух кошек из Латвии не пустили в Псковскую область

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...