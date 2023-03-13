Двухкомнатная квартира сгорела в Пушкиногорском районе

09:25, 13 марта 2023, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за двое суток, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 12 марта в 17:07 в пушкиногорском селе Велье на улице Красногородской сгорел жилой дом. Причины произошедшего устанавливаются.

В тот же день в 17:48 в деревне Блажи Пушкиногорского района в двухэтажном многоквартирном жилом доме сгорела двухкомнатная квартира. Причина выясняется.

Сегодня, 13 марта, в 4:19 в дновской деревне Белая на улице Центральной сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома.