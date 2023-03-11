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Спорт

Первый великолучанин заявился на встречу воздухоплавателей

26-летний великолучанин Максим Валуев примет участие в 27-й Международной встрече воздухоплавателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Пилотом Максим Валуев официально является с 2016 года, его инструктор – знаменитый аэронавт, президент ООО «ФВР» Иван Меняйло. В прошлом году молодой пилот попал в десятку лучших пилотов страны. Также в прошлом спортивном сезоне Максим завоевал третье место в 20-м Международном фестивале воздухоплавателей «Небесная ярмарка-2022».

Сейчас идет активная подготовка к 28-му Чемпионату России по воздухоплавательному спорту и 27-й Международной встрече воздухоплавателей, которая состоится в Великих Луках с 11 по 17 июня. Уже разработана предварительная программа встречи. Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Добавим, что генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что на встречу заявились несколько пилотов из других регионов. 

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