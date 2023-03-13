До +8 градусов ожидается в Псковской области 14 марта

14:16, 13 марта 2023, ПАИ

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются на территории Псковской области 14 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днем - от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что с 14 марта в Псковской области прогнозируется потепление.