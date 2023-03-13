До +8 градусов ожидается в Псковской области 14 марта
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются на территории Псковской области 14 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днем - от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.
Ранее сообщалось, что с 14 марта в Псковской области прогнозируется потепление.
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