Найден водитель, выбивший ограждение Троицкого моста в Пскове
Водителя автомобиля, врезавшегося в новое ограждение Троицкого моста в Пскове, вычислили по номеру, который отлетел от машины и остался на месте происшествия. Об этом сообщил главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая занимается реконструкцией моста, Николай Даляев.
В результате ДТП оказались повреждены несколько пролётов и стоек, к которым они крепятся.
«Через день водитель сам вернулся, покаялся, признался. Мы разошлись мирно – он пообещал компенсировать ущерб», – приводит слова Николая Даляева «Псковская правда».
По его словам, в ближайшее время компания закажет изготовление новых элементов и заменит их.
Ранее сообщалось, что Троицкий мост повредили во время ДТП.
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