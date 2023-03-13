Найден водитель, выбивший ограждение Троицкого моста в Пскове

14:32, 13 марта 2023, ПАИ

Водителя автомобиля, врезавшегося в новое ограждение Троицкого моста в Пскове, вычислили по номеру, который отлетел от машины и остался на месте происшествия. Об этом сообщил главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая занимается реконструкцией моста, Николай Даляев.

В результате ДТП оказались повреждены несколько пролётов и стоек, к которым они крепятся.

«Через день водитель сам вернулся, покаялся, признался. Мы разошлись мирно – он пообещал компенсировать ущерб», – приводит слова Николая Даляева «Псковская правда».

По его словам, в ближайшее время компания закажет изготовление новых элементов и заменит их.

Ранее сообщалось, что Троицкий мост повредили во время ДТП.