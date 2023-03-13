В Пскове оформили необычные афиши для фестиваля русской музыки

15:28, 13 марта 2023, ПАИ

О необычных афишах фестиваля русской музыки, который пройдет в Пскове с 1 по 9 апреля, рассказал директор областной филармонии Сергей Жаворонок в медиацентре Псковского агентства информации.

«В этом году мы решили сделать визуальный материал мероприятия таким образом, чтобы афиши передавали дух времени, в котором творили классики, в чью честь проходит фестиваль [речь о Мусоргском и Римском-Корсакове. – ПАИ]», – пояснил Сергей Жаворонок.

«Наши художники, в частности, вдохновлялись дореволюционными афишами, стилистикой «Русских сезонов» Михаила Дягилева. Обратите внимание, сами по себе афиши – уже произведение искусства», – отметил Сергей Жаворонок.