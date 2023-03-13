Репетиции спектакля «Шаляпин и Я» проходят в Пскове
Уже 3 апреля в одном из красивейших помещений железнодорожной станции Псков-Пассажирский, которая была свидетелем приезда сюда Фёдора Шаляпина в мае 1920-го, будет показан спектакль в честь 150-летия Царь-баса. Об этом сообщает «БКЗ Псков».
Режиссёр музыкальной постановки и исполнитель одной из ролей — Денис Беганский, солист Мариинского театра.
Произведения из репертуара Шаляпина и фрагменты его биографии будут дополнены вымышленными персонажами. Их сыграют артист Псковского драматического театра и приглашённые солисты Мариинского театра.
Билеты на спектакль «Шаляпин и Я» доступны на сайте и в кассе филармонии.
Напомним, что Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля.
Комментарии: 0 Обсудить >>>