Репетиции спектакля «Шаляпин и Я» проходят в Пскове

21:58, 13 марта 2023, ПАИ

Уже 3 апреля в одном из красивейших помещений железнодорожной станции Псков-Пассажирский, которая была свидетелем приезда сюда Фёдора Шаляпина в мае 1920-го, будет показан спектакль в честь 150-летия Царь-баса. Об этом сообщает «БКЗ Псков».

Режиссёр музыкальной постановки и исполнитель одной из ролей — Денис Беганский, солист Мариинского театра.

Произведения из репертуара Шаляпина и фрагменты его биографии будут дополнены вымышленными персонажами. Их сыграют артист Псковского драматического театра и приглашённые солисты Мариинского театра.

Билеты на спектакль «Шаляпин и Я» доступны на сайте и в кассе филармонии.

Напомним, что Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля.