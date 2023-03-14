Более 350 псковских семей получают выплаты из маткапитала по новым правилам

10:24, 14 марта 2023, ПАИ

365 семей Псковской области начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по региону.

Как рассказала управляющий учреждением Наталья Мельникова, с этого года еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала.

«Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Псковской области он составляет 13 920 рублей в месяц», - пояснила Наталья Мельникова.

Как и прежде, выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. Таким образом, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление при этом подается на каждого ребенка по отдельности.

«Возможности использования материнского капитала были расширены вместе с введением единого пособия для семей с детьми. Причем родители могут одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей», - отметили в учреждении.

При обращении семьи за единым пособием ежемесячную выплату за счет средств маткапитала, назначенную до 2023 года, прекратят. Для ее возобновления необходимо заново подать заявление через портал госуслуг или лично в клиентских службах Социального фонда, либо в МФЦ. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. В случае непоступления межведомственных ответов на запросы рассмотрение заявления могут продлить до 20 рабочих дней с момента поступления заявления. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

Ранее сообщалось, как псковичи могут получить единое пособие.