ВИДЕО Перевозивший школьников автобус застрял в Печорском районе

14:30, 14 марта 2023, ПАИ

Перевозивший школьников автобус застрял по дороге в Новоизборск. Видео в группе «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте» выложил один из его пассажиров, житель Печорского района.

В посте отмечается, что автобус смог продолжить путь только спустя три часа.

Минувшие выходные, как и несколько предыдущих, выдались в Псковской области чрезвычайно снежными. Циклоны регулярно приносили в регион обильные снегопады, которые затруднили не только движение по части дорог, но и энергоснабжение в некоторых районах.