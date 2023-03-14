Псковские наставники начали обучение для создания центров военно-патриотического воспитания

20:33, 14 марта 2023, ПАИ

Псковская область стала одним из 12 субъектов РФ, где по поручению президента появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодёжи. Задачей центров станет совершенствование системы профессиональной военно-прикладной подготовки и идеологической воспитательной работы с молодёжью.

Программа разработана для подготовки инструкторов центров военно-патриотического воспитания детей и молодёжи. Кроме того, там будет проходить повышение квалификации преподавателей ОБЖ.

Тема военно-патриотического воспитания детей и молодёжи актуальна в свете происходящей информационной войны против России.

О новой программе «Наставники специального назначения» высказался директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета МОО «Равные возможности» Андрей Царёв: «Важно, чтобы инструкторы занимались этой работой профессионально, не навязывая свою точку зрения, а выращивая в душе молодого поколения любовь к своей Родине, воспитывая желание её защищать, обучая ребят мыслить и принимать собственные решения в контексте интересов не только личных, но и страны и соотечественников, формируя умения отстаивать историческую справедливость и готовности постоять за Родину».

Отметим, что псковичи в числе первых приступили к подготовке по новой программе «Наставники специального назначения».

Тема военно-патриотического воспитания детей и молодежи - весьма актуальна в свете происходящей информационной войны против России.