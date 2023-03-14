Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские наставники начали обучение для создания центров военно-патриотического воспитания

Псковская область стала одним из 12 субъектов РФ, где по поручению президента появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодёжи. Задачей центров станет совершенствование системы профессиональной военно-прикладной подготовки и идеологической воспитательной работы с молодёжью.

Программа разработана для подготовки инструкторов центров военно-патриотического воспитания детей и молодёжи. Кроме того, там будет проходить повышение квалификации преподавателей ОБЖ.

Тема военно-патриотического воспитания детей и молодёжи актуальна в свете происходящей информационной войны против России.

О новой программе «Наставники специального назначения» высказался директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета МОО «Равные возможности» Андрей Царёв: «Важно, чтобы инструкторы занимались этой работой профессионально, не навязывая свою точку зрения, а выращивая в душе молодого поколения любовь к своей Родине, воспитывая желание её защищать, обучая ребят мыслить и принимать собственные решения в контексте интересов не только личных, но и страны и соотечественников, формируя умения отстаивать историческую справедливость и готовности постоять за Родину».

Отметим, что псковичи в числе первых приступили к подготовке по новой программе «Наставники специального назначения».

 

Тема военно-патриотического воспитания детей и молодежи - весьма актуальна в свете происходящей информационной войны против России.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

Псковские врачи провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции

14 марта 2023

Псковича осудят за избиение работника управляющей компании
14 марта 2023

Псковские спортсмены выступят на первенстве России по джиу-джитсу
14 марта 2023

Старшеклассники из Пыталова соревновались в интеллектуальных играх

14 марта 2023

Псковские наставники начали обучение для создания центров военно-патриотического воспитания
14 марта 2023

Великолучанин стал победителем всероссийского конкурса туристических проектов
14 марта 2023

Алла Сердцева: Сейчас как никогда важно патриотическое воспитание молодёжи
14 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Мартовские лужи в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...