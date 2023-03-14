В ночь с 14 на 15 марта перекроют часть Ольгинского моста
На вопросы о перекрытии Ольгинского моста в Пскове на время ремонта ответил директор по производству ООО «Строительная компания «Балтийский берег» Леонид Волков. Он рассказал об организации процесса и нюансах ремонта. Информация размещена в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Напомним, что часть Ольгинского моста перекроют в ночь с 14 на 15 марта.
Какие технологии применят?
Для начала разберут и снимут верхние слои, восстановят выравнивающий слой и гидроизоляцию. Затем уложат литой асфальт, такой же как на Троицком мосту.
Как будут ремонтировать?
В первую очередь проведут работы на правой стороне сооружения, приближенной к Троицкому собору.
Как будет организован проезд по мосту?
На время будет открыта левая половина проезжей части — по одной полосе в каждую сторону.
Повлияет ли таяние снега на ход ремонта?
Подготовительные работы продлятся до 1 апреля, на этом этапе погода не помешает.