Псковская область готова к сезонным природным явлениям

23:42, 14 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 14 марта, провёл рабочую встречу с врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергеем Лаврухиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одной из тем обсуждения стала готовность сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к паводко- и пожароопасному периодам. Сергей Лаврухин отметил, что на ближайшее время на территории региона установилась погода с положительными температурами, но ночные переходы через ноль должны сгладить эффект от таяния снега. Вскрытие ледового покрова на водоёмах области прогнозируется с конца марта по середину апреля.

По словам врио начальника регионального ГУ МЧС России, силы реагирования готовы к любому развитию событий. Группировка подсистемы РСЧС составляет около 2,6 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники, а также запас необходимых средств. Организовано межведомственное взаимодействие, подготовлены места для временного размещения граждан. Все превентивные мероприятия проводятся в соответствии с ранее утверждёнными на областном уровне планами.

Губернатор подчеркнул, что в случае необходимости правительство Псковской области готово оказывать необходимую поддержку со своей стороны в ходе прохождения паводко- и пожароопасного периодов.

«Благодарю за внимание к вопросам обеспечения безопасности населения Псковской области и поддержку по всем актуальным вопросам. Направлений работы много, делаем всё, что от нас зависит», — сказал Сергей Лаврухин.

Также глава региона обсудил с руководителем регионального МЧС вопрос организации профильных классов на базе нового лицея № 29 города Пскова и учреждение почётных региональных званий для сотрудников пожарной охраны и спасателей.

«Нужно детально проработать критерии. Практика присвоения региональных наград введена у нас по разным направлениям. Это один из стимулов для молодых сотрудников реализоваться в профессии, а также способ отметить заслуги опытных специалистов перед регионом», — подчеркнул Михаил Ведерников.