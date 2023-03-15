Автомобильная пробка образовалась из-за ремонта Ольгинского моста в Пскове

09:27, 15 марта 2023, ПАИ

Автомобильная пробка собралась утром в Пскове из-за перекрытия движения по двум полосам Ольгинского моста в направлении Завеличья. Ограничения введены с 15 марта.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, затор образовался на Рижском проспекте и улице Коммунальной в сторону центра города.

Планируется, что замена первой части дорожного полотна на мосту продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие начнут приводить в порядок вторую часть сооружения. Завершить работы предполагается до 3 июля.