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Общество

Температура воздуха в Псковской области будет превышать норму еще полторы недели

Температура воздуха в Псковской области будет превышать норму еще полторы недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По среднесрочному прогнозу в предстоящие 7-10 дней средняя температура будет превышать норму на 2-4 градуса. Днем будут идти дожди, а термометры покажут +4...+8°С.

«Теплая дождливая погода будет оказывать негативное влияние на толщину и прочность льда. С каждым теплым днем структура льда будет ухудшаться, в ледовых полях начнут появляться трещины, промоины, участки открытой воды», — рассказали в управлении.

В ведомстве напомнили, что запрет выхода на лед действует в Пскове и Псковском районе. Кроме того, на всей территории области действует запрет выезда транспорта на лед.

Наиболее опасные участки зимних водоемов находятся в местах впадения в водоемы ручьев, речек, выхода грунтовых вод, родников, в местах слива в водоемы теплых отработанных вод промышленных предприятий и в реках с быстрым течением, в местах образования промоин.

Применительно к реке Великой и Псковскому озеру опасными участками являются: устье реки Великой, её протоки, остров Мтеж, Анохова Губа, Толба, в черте города Пскова — район микрорайона Видное, лед под городскими мостами, устье реки Великой и реки Псковы. 

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность сообщить о происшествии, то срочно нужно обратиться за помощью в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», — рекомендуют спасатели.

Ранее сообщалось, что дети играли у кромки льда под мостом в районе улицы Инженерной в Пскове.

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