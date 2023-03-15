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Общество

Путина ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря

Фото: телеграм-канал Рахима Азимова

На торжественное мероприятие в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря планирует приехать президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил депутат Госдумы Рахим Азимов в своём телеграм-канале.

Парламентарий встретился с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и обсудил с ним вопросы подготовки к празднованию юбилея обители. «Сейчас в рамках совместной работы органов власти и Русской православной церкви реализуется масштабная программа по подготовке к юбилею, которая включает развитие инфраструктуры муниципального образования, реставрацию памятников архитектуры монастырского комплекса», – написал Рахим Азимов.

Депутат пообещал принять участие в привлечении дополнительного внебюджетного финансирования на работы в монастырском комплексе.

Ранее сообщалось, что накануне праздничных мероприятий в Печорах выбрали макет въездного знака.

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