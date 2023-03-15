Более 800 муниципальных служащих региона переобучили по 11 направлениям

17:46, 15 марта 2023, ПАИ

Более 800 муниципальных служащих области обучили в рамках деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», сообщила председатель ассоциации Валентина Понизовская.

«За последние два года было обучено более 50 % (852 человека) муниципальных служащих области по 11 направлениям», - отметила она.

Кроме того, ассоциация осуществляет мониторинг кадрового потенциала муниципальных служащих Псковской области в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и внедрения инновационных технологий управления кадровыми процессами.

«Обучение по данным направлениям будет продолжено в связи с огромным спросом от муниципальных районов», - подчеркнула Валентина Понизовская.

Ранее сообщалось, что Совет муниципальных образований Псковской области избрал нового главу.