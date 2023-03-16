В Псковской области снимают проект, разоблачающий украинские фейки

12:18, 16 марта 2023, ПАИ

В Псковской области снимают пилотную серию проекта, посвященного жизни российских регионов. Основная цель – показать настоящую Россию, настоящих россиян и противостоять информационным фейкам. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель международной общественной организации «Внуки», журналист, блогер Татьяна Поп.

Псков, по её словам, съемочная группа выбрала не случайно. «Здесь [в Псковской области. – Прим. ред.] даже в воздухе витает история, и мы решили начать именно с Пскова», – сказала Татьяна Поп. В Псковскую область съемочная группа приехала на три дня, однако уже сейчас, признается журналист, стало понятно, что этого времени недостаточно, чтобы «показать величие этого региона».

Каждую серию документального проекта автор собирается посвятить отдельному российскому региону. «Наша задача – разоблачить фейки, которые уже невозможно слушать, которым так верят европейцы и украинцы», – поделилась планами Татьяна Поп, добавив, что собираются создать и англоязычную версию. Проект, как отметила журналист, предназначен для разоблачения информационной кампании против России на конкретных локальных примерах.

Татьяна Поп рассказала, что в проекте будет проводиться параллель отснятой в России действительности с украинской пропагандой, а также с реальным положением дел на Украине. «Я занимаюсь 9 лет информационной борьбой, у меня было свое медиа на Украине, на меня завели уголовные дела, мне пришлось уехать. Но ты не можешь быть безразличен, потому что уничтожили твою страну. Эта борьба – она в крови», – поделилась журналист.

Татьяна уточнила, что информационная борьба зачастую идет в разных весовых категориях, «потому что они врут откровенно, делают фильмы для картинки, а мы не можем врать – менталитет другой».

Выбор на Псковскую область для пилотной серии проекта пал также и потому, что она находится далеко от Москвы. «Там это [отдаленные от центра регионы. – Прим. ред.] называют глубинкой, сопровождая удручающими кадрами. Но мы в своем проекте не будем нагло врать», – подчеркнула собеседница ПАИ.

«Я за время своей работы много общалась и с губернаторами, и с руководителями. И хочу отметить, насколько же важно, когда в регионе идейный руководитель, который горит душой за страну и свой регион», – продолжила Татьяна Поп, особо отметив участие псковичей с самого начала СВО.

«Псковская область столько всего сделала по вопросам гуманитарки, столько военнослужащих участвует – этот регион и его жители заслуживают огромного уважения», – резюмировала журналист.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области дал интервью для нового проекта Татьяны Поп.