Заражение сибирской язвой могло произойти из-за некачественного комбикорма

20:45, 15 марта 2023, ПАИ

Источником заражения животного сибирской язвой в Чувашии мог стать некачественный комбикорм. Об этом глава Чувашии Олег Николаев сообщил в своём Telegram-канале.

Глава республики отметил, что на сегодняшний день взяты под контроль все продавцы комбикормов, прежде всего те, кто ведёт нелегальную торговлю.

Напомним, сегодня двух человек госпитализировали с сибирской язвой в Чувашии. По информации СМИ, примерно 500-600 кг заражённого мяса успели продать и вывезти за пределы региона. Предположительно, мясо могло попасть на территорию Республики Татарстан.