До +5 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:14, 16 марта 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 16 марта. День пройдет преимущественно без осадков, сообщает официальный Telegram-канал региона.

На отдельных участках дорог образуется гололедица. Днем будет дуть ветер западных направлений, умеренный, ночью – неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов, ночью – от -4 до -9.

В Пскове днем термометр покажет от +3 до +5, ночью – от -5 до -7 градусов. В Великих Луках днем прогнозируется от +3 до +5, ночью – от -4 до -6 градусов.