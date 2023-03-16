До +5 градусов ожидается сегодня в Пскове
Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 16 марта. День пройдет преимущественно без осадков, сообщает официальный Telegram-канал региона.
На отдельных участках дорог образуется гололедица. Днем будет дуть ветер западных направлений, умеренный, ночью – неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов, ночью – от -4 до -9.
В Пскове днем термометр покажет от +3 до +5, ночью – от -5 до -7 градусов. В Великих Луках днем прогнозируется от +3 до +5, ночью – от -4 до -6 градусов.
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