Опубликована программа конференции «Власть. Население. Библиотека» в Пскове

10:32, 16 марта 2023, ПАИ

ХIX Научно-практическая конференция «Власть. Население. Библиотека» пройдёт в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в областной библиотеке им. Курбатова.

В программе мероприятия заявлено выступление глав Гдовского, Печорского, Дновского и Палкинского районов. Они расскажут об опыте работы библиотек в своих районах. Также выступит начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев. Кроме того, слово дадут самим представителям библиотек.

Каждый год мероприятия цикла посвящаются актуальным проблемам развития Псковской области, информационной составляющей взаимодействия общества и властных структур.

Мероприятие состоится 16 марта в 11:00 в актовом зале (ул. Профсоюзная, д. 2, 1 этаж).

С программой можно ознакомиться здесь.