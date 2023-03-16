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Общество

Псковичи смогут поесть в псковском кафе без наличных и карт

Фото: пресс-служба Сбера

В сети кафе и бистро «Миша» на всех платежных терминалах Сбера клиентам доступна бесконтактная оплата по QR-коду SberPay. Технология работает предельно просто: терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнёра, сообщили в пресс-службе банка.

«Сервис «SberPay оплата по QR» всё активнее пользуется спросом у псковичей. Оплатить покупку можно с помощью мобильного телефона и приложения СберБанк Онлайн. Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса, так как отсутствие платы за обслуживание и сниженный тариф дают дополнительную экономию», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов даже без NFC на Android и iOS, а бонусы СберСпасибо начисляются как при оплате картой. Оплата доступна как дебетовой, так и кредитной картой.

Платформа питания «Миша» – это сеть кафе-кондитерских, бистро и кулинарии «Миша в парке», насчитывающая шесть точек общественного питания. В производстве тортов, пирожных, пирогов, десертов компания использует только натуральные продукты высокого качества. 

Ранее сообщалось, что оплата покупок телефоном доступна псковичам на трех тысячах терминалов Сбера, а популярность сервиса «SberPay оплата по QR» среди псковичей ежемесячно увеличивается.

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