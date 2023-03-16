До +6 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 17 марта

11:55, 16 марта 2023, ПАИ

До +6 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики на территории области 17 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами прогнозируют небольшой снег, днем пройдет мокрый снег и дождь.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -4 градусов, а днем от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.