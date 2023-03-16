Сегодня подрядчик снимает защитный слой гидроизоляции Ольгинского моста

12:25, 16 марта 2023, ПАИ

Сегодня подрядчик снимает защитный слой гидроизоляции Ольгинского моста, сообщил в своем Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что несколько полос на Ольгинском мосту в Пскове закрыли в ночь с 14 на 15 марта. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие приведут в порядок вторую часть сооружения. Эту работу планируют завершить к началу июля.