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Общество

Сегодня подрядчик снимает защитный слой гидроизоляции Ольгинского моста

Сегодня подрядчик снимает защитный слой гидроизоляции Ольгинского моста, сообщил в своем Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что несколько полос на Ольгинском мосту в Пскове закрыли в ночь с 14 на 15 марта. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие приведут в порядок вторую часть сооружения. Эту работу планируют завершить к началу июля.

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