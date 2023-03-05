Первую партию лечебной мази изготовили псковички для участников СВО

20:47, 05 марта 2023, ПАИ

50 банок ранозаживляющей мази для участников СВО изготовили псковские активистки. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова.

«Это пробная партия, на этой неделе отправим её бойцам», — отметила Алёна Ключерова.

По её словам, каждый желающий может передать прополис, растительное, облепиховое и косметическое масло для производства мази. Принести всё необходимое можно в пункт организации по адресу Михайловская 1, подписав «для мазей».

Ранее сообщалось, что лечебные мази по собственному рецепту начнут производить псковички для военных. Также активистки из Пскова произведут более 400 маскировочных сетей для военнослужащих в зоне СВО.