Директор фонда «Старость в радость» объяснила, зачем нужна патронажная служба в Пскове

17:17, 17 марта 2023, ПАИ

Директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина побывала в Псковской области. О некоторых итогах своей поездки она рассказала корреспонденту ПАИ.

Елизавета Олескина встретилась с жителями Пскова, нуждающимися в помощи. Среди этих восьми человек были как представители старшего поколения, так и люди с инвалидностью. Кроме того, директор благотворительного фонда приняла участие в совещании, которое провела председатель комитета по социальной защите региона Ольга Евстигнеева.

«Люди, с которыми мы пообщались, живут дома и очень хотят там остаться. Однако без помощи они будут просто вынуждены переехать в интернат. При этом часть тех, кого мы посетили, абсолютно точно нуждаются в ежедневной заботе и уходе», - подчеркнула Елизавета Олескина.

Вместе с комитетом фонд «Старость в радость» открывает в Псковской области патронажную социальную службу. Организовать круглосуточный уход дома, к сожалению, невозможно. Но, как отметила Елизавета Олескина, «работник службы сможет приходить к подопечным не два раза в неделю, а ежедневно, а значит, разница в оказываемой помощи по сравнению с тем, что происходит сейчас, будет колоссальная».

Директор фонда «Старость в радость» также добавила, что обучением помощников по уходу займется Псковский Красный Крест. А фонд поможет с организацией такой службы. «Нам нужно, чтобы специалисты работали максимально разумно, эффективно и, главное, гуманно относились к людям», - подчеркнула собеседница ПАИ.

Она уточнила, что патронажную службу внедряют в соответствии со стандартами надомной помощи, которые приняты в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода. Поэтому человек, который в большой степени зависит от посторонней помощи, будет иметь право получать бесплатно до 28 часов ухода в неделю.

«Это поможет, например, тем, кто не может самостоятельно умыться, приготовить себе еду и переодеться», - пояснила собеседница ПАИ. Кроме того, запуск патронажной службы станет подготовкой к тому моменту, когда может быть принято решение о внедрении системы долговременного ухода во всей стране.

«Мы ожидаем, что довольно ощутимое количество пожилых людей получат ежедневный уход в открываемой патронажной службе, а не просто минимальную бытовую помощь», - сказала Елизавета Олескина. По её словам, одной женщине, находящейся в тяжелом состоянии, при поддержке социального центра Пскова уже с понедельника нашли помощницу. «Я надеюсь, что благодаря патронажной службе ее состояние улучшится», - заключила собеседница ПАИ.