101 год отмечает музей в Михайловском
17 марта в «Михайловском» отмечают день рождения музея — 101 год со дня образования советского «Пушкинского уголка» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Сегодня «уголок» расположен на территории более чем 9 700 гектаров — это один из крупнейших федеральных музеев. Ежегодно «Михайловское» посещают сотни тысяч туристов; в прошлом году, например, в музее побывали 585 130 человек.
К некруглой дате в заповеднике подготовили небольшую праздничную программу, на которую приглашают всех желающих.
В «Михайловском» также просят обратить внимание: все музейные комплексы в составе Пушкинского заповедника завтра будут принимать посетителей только до 14:00.
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