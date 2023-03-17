101 год отмечает музей в Михайловском

07:25, 17 марта 2023, ПАИ

17 марта в «Михайловском» отмечают день рождения музея — 101 год со дня образования советского «Пушкинского уголка» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Сегодня «уголок» расположен на территории более чем 9 700 гектаров — это один из крупнейших федеральных музеев. Ежегодно «Михайловское» посещают сотни тысяч туристов; в прошлом году, например, в музее побывали 585 130 человек.

К некруглой дате в заповеднике подготовили небольшую праздничную программу, на которую приглашают всех желающих.

В «Михайловском» также просят обратить внимание: все музейные комплексы в составе Пушкинского заповедника завтра будут принимать посетителей только до 14:00.