Снизить налоги за несовершеннолетних работников предложил Минтруд

23:35, 16 марта 2023, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает установить страховые взносы за работников в возрасте 14–18 лет на уровне 7,6 %, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для того чтобы поощрять трудоустройство в период летних каникул, во время или после обучения в колледже, предлагаем снизить тариф страховых взносов за работников в возрасте 14–18 лет до 7,6 %», — сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Там добавили, что аналогичная норма уже действует для участников студенческих отрядов. Предполагается, что пониженный тариф заработает с 1 января 2024 года.

Предполагается, что такой пониженный тариф будет действовать как для организаций, так и для и индивидуальных предпринимателей, принявших на работу молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет по трудовым и по гражданско-правовым договорам. Стандартный размер тарифа в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов составляет 30 %, а в случае её превышения — 15,1 %.