Россельхознадзор выдвинул ещё одну причину появления сибирской язвы

23:51, 16 марта 2023, ПАИ

Возможной причиной случая заражения сибирской язвой в Чувашии стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«В ходе расследования вспышки сибирской язвы в Чувашии, которое в настоящее время проводит территориальное управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой, установлен факт незаконного подворного убоя в одном из личных подсобных хозяйств бычка, не состоящего на учёте в ветеринарной службе, — говорится в сообщении. — По данным владельца, животное было приобретено по объявлению, без ветеринарных сопроводительных документов. Вакцинация от сибирской язвы не проводилась».

Выяснилось также, что животное было забито из-за ухудшения состояния его здоровья. Ветеринарно-санитарная предубойная экспертиза не проводилась.

Как считают в службе, заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши. Полученные мясо и шкура были реализованы неизвестным людям.

Отметим, что вчера было выдвинуто предположение о некачественном комбикорме.