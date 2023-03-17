Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россельхознадзор выдвинул ещё одну причину появления сибирской язвы

Возможной причиной случая заражения сибирской язвой в Чувашии стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«В ходе расследования вспышки сибирской язвы в Чувашии, которое в настоящее время проводит территориальное управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой, установлен факт незаконного подворного убоя в одном из личных подсобных хозяйств бычка, не состоящего на учёте в ветеринарной службе, — говорится в сообщении. — По данным владельца, животное было приобретено по объявлению, без ветеринарных сопроводительных документов. Вакцинация от сибирской язвы не проводилась».

Выяснилось также, что животное было забито из-за ухудшения состояния его здоровья. Ветеринарно-санитарная предубойная экспертиза не проводилась.

Как считают в службе, заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши. Полученные мясо и шкура были реализованы неизвестным людям.

Отметим, что вчера было выдвинуто предположение о некачественном комбикорме. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

ВИДЕО Военная техника в столице Латвии
16 марта 2023

Россельхознадзор выдвинул ещё одну причину появления сибирской язвы

16 марта 2023

Снизить налоги за несовершеннолетних работников предложил Минтруд

16 марта 2023

Соревнования по дрон-рейсингу прошли в Пскове
16 марта 2023

101 год со дня появления отметит «Пушкинский уголок» в Михайловском
16 марта 2023

В псковской библиотеке рассказали о льняном производстве
16 марта 2023

Детский фонд разработал справочник для семей переселенцев

16 марта 2023

Студия в «Москва-Сити»: 8 квадратных метров за 10 миллионов рублей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...