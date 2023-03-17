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Общество

Акция «Корзина доброты» стартует в Пскове 17 марта

Акция по сбору продовольственной помощи для нуждающихся семей «Корзина доброты» пройдёт в Пскове и Стругах Красных 17 и 18 марта. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, директор регионального отделения БФ «Фонд продовольствия «Русь» Алеся Михачёва.

Фото: Алеся Михачёва

Она отметила, что принять участие в акции сможет любой желающий. Для этого достаточно приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, растительное масло, чай, сахар, сладости и др.) и передать их волонтёрам банка.

«Волонтёры будут дежурить в магазинах 17 марта с 16:00 до 20:00 и 18 марта – с 12:00 до 18:00», - уточнила Михачёва.

Адреса магазинов:

  • Псков, Рижский проспект, 70
  • Псков, Рижский проспект, 40Б
  • Псков, улица Народная, дом 49а
  • Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 5Б,
  • Псков, Октябрьский проспект, дом 54
  • Псков, улица Гагарина, 4
  • Псков, улица Вокзальная, 32 
  • Псков, улица Труда, 26г
  • Струги Красные, улица Советская, 13

«Не проходите мимо и сделайте добро, это будет вкладом в жизнь того, кто в этом нуждается», - подытожила Алеся Михачёва.

Напомним, в феврале в ходе двухдневного марафона в пользу нуждающихся семей в Псковской области было собрано 560 кг продуктов. 

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