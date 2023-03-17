Софья Эрнст исполнит роль псковской княгини Ольги в новом сериале

16:05, 17 марта 2023, ПАИ

Главную роль в сериале Валерии Гай Германики о псковской княгине Ольге исполнит актриса Софья Эрнст, сообщает Telegram-канал «Тоска по цензуре».

Ранее сообщалось, что сценаристами сериала станут Марианна Сокольская и Алексей Тагушев. В проекте – восемь серий, которые планируют показать в эфире Первого канала.

Валерия Гай Германика – российский кинорежиссёр. До 2008 года являлась режиссёром документального кино, с 2008 года начала снимать игровое. Известна зрителям своими сериалами «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Обоюдное согласие», фильмами «Все умрут, а я останусь», «Да и да», «Мысленный волк».