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Об участии в аттестации рассказала руководитель колледжа в Великих Луках

Впечатлениями от процедуры аттестации поделилась и. о. директора Великолукского политехнического колледжа Елена Николаева. Руководитель принимала участие во втором этапе первой в Псковской области публичной процедуры очной аттестации руководителей государственных образовательных учреждений, передаёт корреспондент ПАИ.

«Первый этап аттестации – тестирование я, к сожалению, прошла со второго раза, – рассказала Елена Николаева. – Главное ведь – не опускать руки! Тем более что я ощущала поддержку всей моей команды. Она и сегодня даёт мне силы». 

Для Елены Николаевой участие в аттестации позволяет убедиться в том, что её профессиональные знания помогают развивать колледж и он движется в нужном направлении.

«Было бы здорово, если бы Год педагога и наставника нёс для нас не только испытания, – отметила и. о. директора. – Надеюсь, что вся наша страна поймёт, насколько эта работа важна для становления личности наших детей. А опыт нашего пилотного проекта непременно даст пользу, и его применят в рамках всей России. Ведь его основная задача, чтобы в наших образовательных учреждениях сформировался квалифицированный педагогический коллектив и эффективная управленческая команда. За этим будущее!»

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