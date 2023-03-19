Два участка на проспекте Ленина отремонтируют в Великих Луках

10:55, 19 марта 2023, ПАИ

О дорогах, которые отремонтируют в этом году в Великих Луках, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

В этом году запланирован ремонт двух участков на проспекте Ленина, двух участков на улицах К. Либкнехта и Дьяконова (от улицы 3-й Ударной Армии до Дружбы), ремонт тротуаров от магазина «Парма» до улицы Дружбы и от улицы Ставского до набережной Матросова. Кроме того, завершится реконструкция пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова.

«Также планируем приступить к реконструкции моста через Лазавицу на проспекте Гагарина», — добавил глава региона.