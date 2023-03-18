Мастер-класс по лепке крымских чебуреков проходит в Детском парке Пскова

14:30, 18 марта 2023, ПАИ

Мастер-класс по лепке крымских чебуреков проходит на фестивале «Крымская весна» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

В мастер-классе приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель движения «Народный фронт» Виктор Остренко.

Получившейся чебурек Вера Емельянова подарила мальчику Стасу, а Виктор Остренко посвятил своё блюдо волонтёрам.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова.