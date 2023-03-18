Мастер-класс по лепке крымских чебуреков проходит в Детском парке Пскова
Мастер-класс по лепке крымских чебуреков проходит на фестивале «Крымская весна» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
В мастер-классе приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель движения «Народный фронт» Виктор Остренко.
Получившейся чебурек Вера Емельянова подарила мальчику Стасу, а Виктор Остренко посвятил своё блюдо волонтёрам.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова.
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