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Общество

Более 40 % псковских дорог будут соответствовать нормативам к концу года

Более 40 % дорог Псковской области планируется привести в нормативное состояние к концу 2023 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Наш план — к концу текущего года выйти на 43 % дорог, соответствующих нормативам. Уверен, мы этой цели обязательно достигнем», — сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что особое значение в этом вопросе имеет обратная связь: «Хочу ещё раз призвать: если вы видите какие-то проблемы, особенно связанные со свежими дорогами, обязательно фотографируйте, фиксируйте место и присылайте в ответственный комитет или районную администрацию».

При этом иногда приходят обращения с заблокированной личкой, которые нельзя проверить в силу отсутствия адреса. «Между тем для нас ваши обращения — принципиальный момент, который помогает держать подрядчиков в тонусе и корректно выстраивать ремонтные работы в течение года», — обратил внимание глава региона.

Губернатор также отметил, что если в 2017 году только 29 % региональных дорог соответствовали нормативам, то к концу прошлого года — уже 40 %. 

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