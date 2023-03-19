Более 40 % псковских дорог будут соответствовать нормативам к концу года

11:45, 19 марта 2023, ПАИ

Более 40 % дорог Псковской области планируется привести в нормативное состояние к концу 2023 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Наш план — к концу текущего года выйти на 43 % дорог, соответствующих нормативам. Уверен, мы этой цели обязательно достигнем», — сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что особое значение в этом вопросе имеет обратная связь: «Хочу ещё раз призвать: если вы видите какие-то проблемы, особенно связанные со свежими дорогами, обязательно фотографируйте, фиксируйте место и присылайте в ответственный комитет или районную администрацию».

При этом иногда приходят обращения с заблокированной личкой, которые нельзя проверить в силу отсутствия адреса. «Между тем для нас ваши обращения — принципиальный момент, который помогает держать подрядчиков в тонусе и корректно выстраивать ремонтные работы в течение года», — обратил внимание глава региона.

Губернатор также отметил, что если в 2017 году только 29 % региональных дорог соответствовали нормативам, то к концу прошлого года — уже 40 %.