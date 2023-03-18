Псковички передадут вязаные вещи новорождённым

21:49, 18 марта 2023, ПАИ

Волонтёры «Петелек доброты» в Пскове собираются передать очередную партию вязаных вещей для малышей. Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

«Готовимся к передаче. Тепло и весенний гардеробчик для малышей-торопыжек от нашей Екатерины», — отмечается в сообщении.

В августе 2018 года «Петельки доброты Псков» начали свою волонтёрскую деятельность, направленную на помощь перинатальному центру города Пскова. Помощь заключается в вязании вещей для малышей, родившихся раньше срока и находящихся в отделениях реанимации и патологии новорождённых этого медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что псковичи передают вязаные вещи для новорождённых.