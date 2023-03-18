Псковские гимнастки стали призёрами соревнований в Великом Новгороде
Командные соревнования по художественной гимнастике прошли в Великом Новгороде. Участие в них приняли и спортсменки из студии высоких достижений Пскова, сообщает газета «Льновод».
Гимнасток готовила тренер Ольга Александрова.
Итоги соревнований:
– 2017 год: первое место — София Лесовская,
– 2016 год: первое место — Виктория Петрова, второе место — Алиса Шапкин, второе место — Анна Головина, третье место — Елизавета Черненко,
– 2015 год: первое место — Полина Манукян, первое место — Илона Гриб, третье место — Кабанова Дарья,
– 2014 год: первое место — Анастасия Иванова, второе место — Елизавета Иванова, второе место — Антонина Грибанова,
– 2013 год: третье место — Василиса Нагорнова, третье место — Алекса Иванова,
– 2012 год: первое место — Алиса Оберемко,
– 2009 год: первое место — София Красильникова,
– командный зачёт: первое место — команда «Элеганте»: Анастасия Иванова, Полина Манукян, Дарья Кабанова, Елизавета Иванова, Илона Гриб.
Ранее сообщалось, что псковские гимнастки стали победительницами всероссийских соревнований.