Псковские гимнастки стали призёрами соревнований в Великом Новгороде

21:26, 18 марта 2023, ПАИ

Командные соревнования по художественной гимнастике прошли в Великом Новгороде. Участие в них приняли и спортсменки из студии высоких достижений Пскова, сообщает газета «Льновод».

Гимнасток готовила тренер Ольга Александрова.

Итоги соревнований:

– 2017 год: первое место — София Лесовская,

– 2016 год: первое место — Виктория Петрова, второе место — Алиса Шапкин, второе место — Анна Головина, третье место — Елизавета Черненко,

– 2015 год: первое место — Полина Манукян, первое место — Илона Гриб, третье место — Кабанова Дарья,

– 2014 год: первое место — Анастасия Иванова, второе место — Елизавета Иванова, второе место — Антонина Грибанова,

– 2013 год: третье место — Василиса Нагорнова, третье место — Алекса Иванова,

– 2012 год: первое место — Алиса Оберемко,

– 2009 год: первое место — София Красильникова,

– командный зачёт: первое место — команда «Элеганте»: Анастасия Иванова, Полина Манукян, Дарья Кабанова, Елизавета Иванова, Илона Гриб.

Ранее сообщалось, что псковские гимнастки стали победительницами всероссийских соревнований.