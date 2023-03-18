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Общество

Власти Псковской области планируют привлечь в регион крупных туроператоров

Распространение информации о туристических возможностях Псковской области в преддверии летнего сезона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководителем «Новапорт Холдинга» Сергеем Рудаковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сергей Рудаков отметил, что буклеты с достопримечательностями региона активно распространяются силами компании. Прорабатывается вопрос организации совместной работы нескольких крупных организаций с турбизнесом региона. Предполагается в скором времени провести установочное совещание.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы готовы организовать такую встречу. Лично заинтересован в развитии турпотенциала региона, чтобы крупные операторы были заинтересованы в работе с Псковской областью и с местным туристическим бизнесом», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пскова появятся дополнительные стойки регистрации багажа.

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