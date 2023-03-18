Власти Псковской области планируют привлечь в регион крупных туроператоров
Распространение информации о туристических возможностях Псковской области в преддверии летнего сезона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководителем «Новапорт Холдинга» Сергеем Рудаковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сергей Рудаков отметил, что буклеты с достопримечательностями региона активно распространяются силами компании. Прорабатывается вопрос организации совместной работы нескольких крупных организаций с турбизнесом региона. Предполагается в скором времени провести установочное совещание.
«Мы готовы организовать такую встречу. Лично заинтересован в развитии турпотенциала региона, чтобы крупные операторы были заинтересованы в работе с Псковской областью и с местным туристическим бизнесом», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пскова появятся дополнительные стойки регистрации багажа.
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