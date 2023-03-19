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Общество

Псковичи поделились впечатлениями о премьере оперы «Александр Невский»

Псковичи поделились впечатлениями о премьере духовной оперы «Александр Невский», которая прошла в Псковской областной филармонии 18 марта

«У нас в Пскове опера Александр Невский. Прекрасное сочетание в оформлении классики и новых технологий. Прекрасная музыка в исполнении нашего несравненного оркестра. Хор из города Владимира. Исполнители со вcей России. 1,5 часа пролетели», — пишет в соцсети «ВКонтакте» у себя в профиле Марина Савенкова. 

Также своими впечатлениями в соцсети поделилась Луиза Никитина. «Прикоснуться к великому искусству оперы нам, жителям небольших городов, приходится нечасто. Сегодня в Пскове удалось послушать оперу «Александр Невский». Артисты Мариинского театра, симфонический оркестр, камерный хор. Исполнение - великолепное. Я в восторге!» — написала жительница Пскова у себя на странице. 

  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков
  • Духовная опера «Александр Невский»
    Фото: Кирилл Кожуков

Духовную оперу «Александр Невский» написал к 800-летию великого князя композитор, прославленный оперный певец, народный артист Украины, Узбекистана и Северной Осетии – Алании, а также педагог Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайр Ханеданьян.

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