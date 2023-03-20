Где покупают сырье для ремонта псковских дорог, рассказал эксперт

12:01, 20 марта 2023, ПАИ

Асфальтобетонные смеси и сырье для ремонта псковских дорог покупают в основном на местных предприятиях. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

В ответ на жалобы он сказал, что разрушились дороги, которые не ремонтировались годами и десятилетиями. «Те, что делались по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», стоят. С ними все нормально», — отметил Стармолотов и добавил, что для ремонта псковских дорог используются качественные материалы.

Станислав Стармолотов также рассказал, что ГОСТы для материалов ужесточились, а требования к качеству стали строже. Он также обратил внимание, что в регионе продолжают пользоваться импортной техникой из старых запасов, какие-то подрядчики используют новую китайскую технику или российскую. «Проблем с техникой нет», - резюмировал он.

Ранее причину плохого состояния старых дорог в Псковской области назвал губернатор Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное». Он пояснил, что дело в увеличении количества неблагоприятных погодных явлений и переходов через 0. Так, по словам главы региона, сейчас этот фактор учитывается, и специалисты стараются подбирать наиболее износостойкие материалы.