Псковичей призвали раз в год проходить флюорографию

12:43, 20 марта 2023, ПАИ

Проходить флюорографию раз в год для профилактики туберкулеза призвал псковичей главный врач Псковского областного противотуберкулёзного диспансера Сергей Богатин в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

По его словам, если вовремя не заметить и не начать лечить туберкулез, то можно умереть. При этом к 30 годам все инфицированы палочкой Коха, но заболеть можно лишь при ослабленном иммунитете, плохом питании и других факторах. «Заболеть можно в любом возрасте. Прививка спасает от туберкулеза на 99 %. Всем жителям региона следует раз в год проходить флюорографию», - подчеркнул врач и напомнил, что болезнь передается воздушно-капельным путем.

При этом Сергей Богатин заметил, что в Псковской области заболеваемость и смертность от данного заболевания снижаются.

Ранее сообщалось, что 23 и 24 марта в Пскове и Великих Луках пройдет акция - все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию. С собой нужно иметь паспорт.