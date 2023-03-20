Певица из Пскова выступит на всероссийском шоу «Звезда-2023»

13:43, 20 марта 2023, ПАИ

Студентка колледжа искусств Анастасия Куклина представит Псковскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. На площадке конкурса соберутся самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов.

Начиная с первого эфира программы 8 апреля, телезрители путём интернет-голосования смогут поддерживать свою землячку — Анастасию Куклину — единственную представительницу Псковской области в новом сезоне шоу.

Отметим, что победителем становится не только сам вокалист, но и регион, честь которого он защищает.

Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 8 апреля. За эти дни телезрители услышат голоса всей России, а также окунутся в атмосферу красочного и масштабного шоу.