Выставка полотен художника Эдуарда Шарипова открылась в библиотеке на Конной

17:42, 18 мая 2024, ПАИ

Выставка полотен художника Эдуарда Шарипова из личного собрания коллекционера Игоря Федотова открылась в центральной библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Сам Игорь Федотов, как оказалось, никакого отношения к искусству не имеет, он мастер спорта по лёгкой атлетике, в своё время воспитал чемпиона России по прыжкам в высоту, а теперь занимается большим теннисом. По его словам, всё началось с того, что однажды он пришёл в выставочный зал на улице Ленина и увидел там картины Эдуарда Шарипова. И эти картины ему до такой степени понравились, что он захотел познакомиться с художником Шариповым и начал покупать его произведения.

Часть своей коллекции Игорь Федотов хранит у себя дома на стенах и постоянно меняет эти картины местами с теми, что сложены в кладовке.

«Как только его супруга это терпит – не представляю, – удивился сам Эдуард Шарипов, но потом добавил, что его картины – это ценная инвестиция: – Я человек нескромный, поэтому хочу заметить, что с годами они только набирают стоимость. И если вы действительно заинтересованы в том, чтобы оставить что-то своим детям и внукам, то вам надо покупать картины художников, необязательно мои. Ведь многое превращается в тлен, но не живопись. И есть богатство, а есть состояние».