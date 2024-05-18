Светлана Мельникова: Музеи – особое, благословленное место, которое делает человека благороднее и лучше

21:29, 18 мая 2024, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике проходят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» сегодня, 18 мая. К жителям и гостям Пскова с приветственным словом обратилась гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Дорогие гости. Чем больше праздников проходит, тем больше я убеждаюсь в том, что музеи – это особое, благословленное место. Музеи делают человека благороднее, лучше. И то, что сегодня вы все здесь, яркое тому подтверждение. Не мне говорить вам, что Псков совершенно особенный город, этот город сплетён из любви и долга. Отсюда равноапостольная Ольга несла православный крест. И мы – наследники этого величия. Конечно, прежде всего, нам хочется, чтобы этот вечер остался у вас в памяти, как приятный, хороший праздник. Давайте помнить о том, что год объявлен в нашей стране - Годом семьи. И то, что я вижу детей в таком большом количестве и знаю, что они пришли сюда с родителями, и надеюсь с бабушками и дедушками – это замечательно. Потому что все начинается с семьи», – сказала гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ранее сообщалось, что сотрудников Псковского музея-заповедника поздравили в преддверии профессионального праздника – Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. Кроме того, глава Пскова Борис Елкин поздравил музейных работников с профессиональным праздником.