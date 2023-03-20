Заканчивается приём заявок на конференцию «Сельские храмы. Незабытое»
Заканчивается приём заявок для участия в Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое». В этом году конференция посвящена 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приурочена к Году педагога и наставника.
Основные темы:
– «История Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря»;
– «Русский рубеж»;
– «Сотрудничество Русской православной церкви и музеев»;
– «История сельских храмов»;
– «Духовное наставничество в лицах»;
– «Сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма».
Заявки и тезисы докладов для участия можно направить в оргкомитет по почте или в электронном виде до 20 марта. Правила подачи заявок и требования к оформлению статей смотрите на сайте.
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