Заканчивается приём заявок на конференцию «Сельские храмы. Незабытое»

19:45, 20 марта 2023, ПАИ

Заканчивается приём заявок для участия в Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое». В этом году конференция посвящена 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приурочена к Году педагога и наставника.

Основные темы:

– «История Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря»;

– «Русский рубеж»;

– «Сотрудничество Русской православной церкви и музеев»;

– «История сельских храмов»;

– «Духовное наставничество в лицах»;

– «Сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма».

Заявки и тезисы докладов для участия можно направить в оргкомитет по почте или в электронном виде до 20 марта. Правила подачи заявок и требования к оформлению статей смотрите на сайте.