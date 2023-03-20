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Псковский сушеф не заинтересовал Константина Ивлева

Стоп-кадр выпуска

29-летний сушеф из Пскова Богдан Ивлев не смог удивить именитого шефа Константина Ивлева свиной корейкой с клюквенным соусом в шоу «Молодые ножи». Новый выпуск проекта вышел на телеканале «Пятница!» 20 марта, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Темой выпуска стала классика русской литературы, и псковичу досталось блюдо из произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» – форшмак. «Герои этой книги охотятся за сокровищами. Они его не найдут, но дорогой мебели испортят не одну дюжину», – описал произведение Константин Ивлев. Загаданный шефом форшмак Богдан Ивлев угадал.

За один час сушефу из Пскова требовалось приготовить классическое блюдо еврейской кухни, которое представляет собой паштет из селёдочного фарша, репчатого лука, белого хлеба, антоновских яблок и отварного куриного яйца. Украсить форшмак, как сообщили в ходе программы, предстояло бородинским хлебом и зелёным луком.

«Форшмак, с одной стороны, лёгкое блюдо, но сколько в нём тонкостей! Сможет ли Ивлев превзойти Ивлева? Посмотрим, попробуем», – подчеркнул Константин Ивлев.

В следующем этапе Богдану предстояло по определённому набору продуктов определить кухню той или иной страны, а также приготовить блюдо. Участнику телешоу из Пскова в чёрном боксе попались перловка, капуста, свиная корейка и клюква.

«Русскую кухню я очень люблю», – подчеркнул псковский сушеф.

Пскович решил добавить к своему набору сливки и петрушку. Из этого он стал готовить свиную корейку на кости с клюквенным соусом, перловкой со сливками и капустными слайсами.

«А ты видел где-нибудь к корейке клюквенный соус?» – поинтересовался у Богдана Константин Ивлев. Пскович подчеркнул, что готовит блюдо из новой кухни. «Ох ты как заговорил! Надо иметь своё мнение. Узнаю Ивлева», – отметил ведущий.

Несмотря на то что шеф назвал его идею плохой, Богдан всё равно продолжил готовить.

На презентации блюда Константин Ивлев обратил внимание на то, что приготовленные капустные слайсы – это «издевательство». «Ты мог из капусты сделать те же капустные биточки, а вместо манки добавить перловку. Клейковина почти одна и та же. Поверь мне, было бы очень вкусно», – подчеркнул ведущий.

Перловка шефу также не понравилась. Он назвал её пустой и отметил, что крупа вообще никак не играет в блюде. «Свинину ты пожарил правильно. Соус вообще не подходит. Он идёт с лёгкой горечью: клюква же. Очень слабо», – подытожил Константин Ивлев.

Блюдо он оценивал по четырём критериям: соединение ингредиентов (2 балла), вкус (2 балла), подача (2 балла) и качество (2 балла). Итого Богдан Ивлев смог набрать только 8 баллов. Поскольку других участников оценили выше, пскович покинул шоу.

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