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Культура

О съёмках сериала «Княгиня Ольга» рассказала Валерия Гай Германика

 

Фото Геннадий Успангалиев

Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга». Её продюсированием  занимается кинокомпания «Марс Медиа» по заказу Первого канала.

Как сообщается в релизе компании, сериал станет «художественным переосмыслением истории, основанной на реальных событиях X века, и расскажет об удивительной судьбе Великой княгини Ольги – первой правительницы Руси, принявшей христианство».

Уже идет подготовительный период и кастинг. Планируется, что съемки сериала начнутся в середине лета.

«Мы несколько лет с компанией «Марс Медиа» и продюсером Рубеном Дишдишяном обсуждали возможности нашего сотрудничества, - рассказала Валерия Германика. - Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге». Я думаю, это мой проект, он  меня выводит как художника на новый уровень».

Режиссёр отметила, что ей не хотелось бы раскрывать все тайны, которые были придуманы для этой работы. «Могу сказать, что буду работать с той же командой, с которой снимала «Обоюдное согласие», с тем же оператором – Геннадием Успангалиевым, с тем же художником-постановщиком – Антоном Поликарповым. У меня очень молодая группа для свежего взгляда на фильм такого жанра. Я давно хотела снимать историческое кино и  хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего», - заключила Валерия Германика. 

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