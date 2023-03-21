С 21 марта запрещен выезд и выход на лёд Чудского и Тёплого озёр

13:24, 21 марта 2023, ПАИ

С 21 марта действует запрет на выезд любого вида транспорта и выход граждан на лёд Чудского и Тёплого озёр, сообщается в постановлении администрации Гдовского района.



«В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой, перепадами температур воздуха и нестабильным ледообразованием на водных объектах на территории Гдовского района сложилась опасная обстановка с высокой вероятностью возникновения происшествий, обусловленных провалом людей и техники под лёд и отрывом припайного льда с рыбаками и любителями», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось о рекордах рыболовов на Чудском озере. Некоторым из них удалось поймать более 20 килограммов рыбы.