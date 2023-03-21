Первый командир подлодки «Псков» расскажет школьникам о службе

18:05, 21 марта 2023, ПАИ

Первый командир атомной подводной лодки «Псков» Виктор Ковалев расскажет школьникам о службе на флоте. Встреча состоится в Голубом зале библиотеке имени В. Я. Курбатова 23 марта в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Разговор о прошлом и настоящем подводного флота запланирован в рамках проекта отдела краеведческой литературы «День военной профессии».

О своей службе на подводных лодках расскажут ветераны Военно-морского флота СССР и России, служившие на подводных лодках. Среди них, Виктор Ковалев - ветеран Военно-морского Флота СССР и России, капитан первого ранга, первый командир большой атомной подводной лодки «Псков».

Заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева представит презентацию о четырех моряках-подводниках, уроженцах Псковской области, удостоеных звания «Герой Советского Союза».

Участниками встречи также станут военнослужащие в отставке, школьники, педагоги и члены патриотического молодежного движения «Юнармия».

Добавим, что день моряка-подводника отмечается 19 марта. Это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации, установленный приказом Главкома ВМФ РФ в 1996 году