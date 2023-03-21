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Общество

Александр Котов оценил капремонт детского сада и библиотеки в Плюссе

Капремонт детского сада и библиотеки в Плюссе, проводимый за счёт федеральной программы комплексного развития сельских территорий, идёт по плану. Срок сдачи установлен 1 августа, но достаточно большой объём работ уже выполнен. Во время рабочей поездки в округ на обеих площадках побывал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщает телеграм-канал «Собрание 60».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Собрание 60»

«Здесь подрядчик укладывается в график. Определённые замечания к работе подрядчика есть, но это текущая работа, которая сопутствует любой стройке. Часть работ подготовлена к сдаче, после проверки она будет оплачена, что позволит подрядчику закупить необходимые материалы для следующего этапа. В целом качество неплохое, есть надежда, что объекты будут завершены в срок», - оценил результат Александр Котов.

Всего в программу комплексного развития сельских территорий попало пять объектов Плюсского района: очистные сооружения в Плюссе и Заплюсье, детский сад, библиотека и Центр культурного развития в Лядах. Общий объём федерального финансирования – почти 380 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Александр Котов посетил стройплощадку Центра культурного развития в Плюсском районе.

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